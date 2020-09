Oggi si gioca Finlandia-Galles, valida per la prima giornata della seconda edizione della UEFA Nations League. Le squadre scenderanno in campo allo Helsingin Olympiastadion di Helsinki a porte chiuse. Prima di capire dove vedere la partita in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due rose.

La Finlandia guidata dal C.T. Kanerva e dai gol della punta Pukki ha centrato la qualificazione ai prossimi Europei terminando seconda nel girone con l’Italia e nella scorsa edizione della Nations League aveva conquistato l’accesso alla Lega B grazie al primo posto nel Gruppo 2. Ora i finlandesi si contendono l’accesso alla lega superiore con Irlanda, Galles e Bulgaria. Gli ospiti di mister Ryan Giggs sono i favoriti per la sfida di oggi. Hanno conquistato l’accesso a Euro 2020 arrivando secondi nel girone di qualificazione capeggiato dalla Croazia e nella scorsa edizione della Nations League hanno confermato la loro presenza nella Lega B non riuscendo a ostacolare totalmente la Danimarca vincitrice.

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale al turno di qualificazione europeo per i Mondiali 2010, un doppio scontro vinto dalla Finlandia per 2-0 e 2-1. Arbitro della sfida sarà il tedesco Daniel Siebert. Non ci resta che scoprire dove vedere Finlandia-Galles in streaming e diretta tv.

Dove vedere Finlandia-Galles in streaming e diretta tv

Il match tra le due compagini in programma per giovedì 3 settembre alle ore 20:45 non sarà visibile in chiaro su tv italiane. In entrambi i paesi sarà visibile sui rispettivi canali nazionali, disponibili anche in streaming previo abbonamento.