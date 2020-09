Dove vedere Juventus – Sampdoria diretta tv e streaming gratis

Riparte la Serie A con la prima giornata di campionato: ecco dove vedere Juventus – Sampdoria la prima ufficiale del nuovo allenatore Andrea Pirlo.

Nuova stagione di Serie A che è ripresa con i due soliti anticipi del sabato e continua oggi con le partite domenicali e, fra tutte, spicca Juventus – Sampdoria partita importante perchè è la prima del nuovo ciclo bianconero con Andrea Pirlo in panchina. Il nuovo tecnico bianconero ha le idee chiare e partirà con il suo modulo, rispetto al 4-3-3 degli ultimi anni, ritornando ai primi scudetti dei 9 consecutivi scendendo in campo con il 3-5-2: in porta non ci sono dubbi spazio a Szczesny con Bonucci, Chiellini insieme a Danilo che agirà da difensore centrale. Centrocampo formato da Bentancur insieme a Rabiot e ballottaggio tra il nuovo arrivato Arthur con Ramsey supportati sulle fasce da Pellegrini e Cuadrado: avanti spazio ad un duo inedito con Cristiano Ronaldo e Kulusveski. Ranieri, dall’altra parte, vuole ricominciare la stagione con il suo collaudato 4-4-2 cambiando gli interpreti rispetto alla passata stagione: Audero confermato in porta supportato da Bereszyski, Yoshida, Colley e Augello a comporre la linea dei 4 in difesa. Centrocampo con Depaoli e Jankto sugli esterni e Thorsby con Ekdal centrali a supportare le due punte Bonazzoli e Quagliarella.

Dove vedere Juventus – Sampdoria in diretta tv e streaming gratis

La partita tra Juventus – Sampdoria comincerà alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite ma anche su Sky Sport Serie A al numero 203. La gara sarà visibile anche in diretta streaming per tutti gli utenti abbonati mediante l’uso di Sky Go che permetterà la visione del match anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android. Un’ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare. Basterà comprare uno dei pacchetti dedicati.