Dove vedere Napoli Genoa streaming gratis e diretta Tv Serie A

Domenica 27 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A tra Napoli Genoa. Le due compagini si affronteranno a porte chiuse allo Stadio San Paolo di Napoli.

La squadra di mister Gennaro Gattuso si avvicina al match reduce dal convincente successo in trasferta per 2-0 contro il Parma, in occasione della prima giornata del campionato di Serie A. I partenopei hanno superato gli emiliani grazie ai gol siglati da Mertens e Insigne, entrambi a segno nella ripresa. L’obiettivo del Napoli per la stagione in corso è quello di centrare un posizionamento Champions, missione fallita lo scorso anno a causa di un pessimo avvio di campionato. Anche il Genoa si avvicina alla gara reduce da una brillante vittoria in casa contro il Crotone per 4-1. L’obiettivo del Grifone è quello di centrare al più presto la salvezza, ottenendo la permanenza in massima serie. Dove vedere Napoli Genoa streaming e in diretta Tv?

Napoli Genoa match in programma domenica 27 settembre alle ore 15:00, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite). I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go. Napoli Genoa streaming gratis e diretta Tv su Sky.