Dove vedere Napoli Teramo streaming gratis e diretta Tv amichevole Serie A

Venerdì 4 settembre, alle ore 17:00, andrà di scena il match amichevole tra Napoli Teramo. Trattasi della terza uscita stagionale per la squadra di mister Gennaro Gattuso in vista della ripartenza della Serie A fissata per il 19 settembre, dopo le partite contro l’Aquila e il Castel di Sangro. Le due compagini si sfideranno a Castel di Sangro, nella sede del ritiro azzurro, con ogni probabilità la sfida potrà essere seguita dal vivo soltanto da un numero ridotto di tifosi, viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Il Napoli ha concluso il campionato al settimo posto in classifica e a quota 62 punti, ottenendo la qualificazioni ai gironi di Europa League in virtù della vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. Il Napoli ha ottenuto 18 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte in campionato. Il Teramo, invece, ha concluso il campionato di Serie C girone C all’ottavo posto in classifica e a quota 41 punti. Napoli Teramo streaming gratis e diretta Tv, sarà possibile seguire il match?

Napoli Teramo streaming gratis e diretta Tv

Napoli Teramo, gara amichevole in programma venerdì 4 settembre alle ore 17:00, sfida che si terrà presso la sede del ritiro azzurro, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport 1 (canale 251 del satellite e 482 del digitale terrestre) per seguirla è necessario acquistare l'evento su Sky Primafila al costo di 5.99 euro.