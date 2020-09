Dove vedere Padova-Imolese Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports

Padova-Imolese, i veneti cercano il primo successo in campionato. Dopo aver sconfitto 2-0 il Breno nel primo turno di Coppa Italia con le reti di Santini e Ronaldo, la squadra di mister Mandorlini fa il suo esordio casalingo contro i romagnoli di Cevoli. Il match Padova-Imolese, valevole per la prima giornata del girone B della Serie C 2020/21, si gioca domenica 27 settembre alle ore 15 a porte chiuse nello stadio Euganeo della città veneta. L’arbitro designato per la sfida è il signor Rutella di Enna.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PADOVA-IMOLESE

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Andelkovic, Valentini, Baraye; Della Latta, M.Mandorlini, Hallfredsson; Nicastro, Paponi, Jelenic. A disposizione: Merelli, Voltan, Fazzi, Pelagatti, Gasbarro, Buglio, Saber, Soleri, Vasic, Santini, Jefferson. All. A.Mandorlini

IMOLESE (3-5-2): Siano; Boccardi, Rinaldi, Carini; Rondanini, Masala, Torrasi, Provenzano, Ingrosso; Sall, Ventola. A disposizione. Rossi, Angeli, Cerretti, Mele, Pilati, Tonetto, Alboni, D’Alena, Lombardi, Mattiolo, Morachioli, Polidori. All. Cevoli



PADOVA-IMOLESE, DIRETTA TV E STREAMING

Il match Padova-Imolese sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, mobile e tablet. L’abbonamento mensile per questa stagione costerà 7,90 euro al mese, mentre l’abbonamento annuale costerà di listino 79,99 euro ma al momento viene offerto al prezzo di 69,99 euro; invece gli utenti già abbonati alla piattaforma nella scorsa stagione (una volta effettuato l’accesso) potranno invece visualizzare delle offerte: alcuni abbonati hanno diritto ad abbonarsi al prezzo di 59,99 euro.