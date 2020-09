Dove vedere Torino Pro Vercelli streaming e diretta Tv Amichevole Serie A

Sabato 5 settembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match amichevole tra Torino Pro Vercelli. Trattasi della terza uscita stagionale per la squadra piemontese in vista della ripartenza della Serie A fissata per il 19 settembre, dopo le partite contro Novara e Pro Patria. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Grande Torino, con ogni probabilità a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Il Torino ha concluso il campionato al sedicesimo posto in classifica e a quota 40 punti, ottenendo comunque la salvezza e la permanenza in massima serie. Il Torino, in particolare, ha ottenuto 11 vittorie, 7 pareggi e ben 20 sconfitte in campionato. La Pro Vercelli, invece, ha concluso il campionato di Serie C girone A al quattordicesimo posto in classifica e a quota 31 punti, ottenendo la salvezza e la permanenza in categoria. Torino Pro Vercelli streaming e diretta tv, dove vedere il match?

Torino Pro Vercelli streaming e diretta Tv amichevole Serie A

Torino Pro Vercelli gara amichevole in programma sabato 5 settembre alle ore 18:00, sfida che si terrà presso lo Stadio Grande Torino sarà visibile in esclusiva sul canale tematico del club granata. Infatti, la terza amichevole stagionale del Torino, dopo Novara e Pro Patria, potrà essere seguita dai tifosi su Torino Channel. Torino Pro Vercelli streaming e diretta Tv.