Dove vedere Tottenham-Chelsea: diretta tv e streaming Carabao Cup

Questa sera alle ore 20.45 al Tottenham Hotspur Stadium si disputerà il match tra Tottenham-Chelsea, valevole per gli ottavi di finale di Carabao Cup (Coppa di Lega); ricordiamo che se al 90′ il risultato fosse di parità si andrebbe direttamente ai calci di rigore, senza giocare i tempi supplementari.

Le due squadre londinesi hanno iniziato la Premier League non in maniera esaltante ottenendo quattro punti in tre partite e nell’ultimo turno disputato sabato hanno ottenuto entrambe un pareggio: gli Spurs in casa contro il Newcastle (1-1) e i Blues sul campo del West Bromwich Albion (3-3). Nel turno precedente di Carabao Cup (il primo per le squadre inglesi che partecipano alle coppe europee), gli uomini del tecnico Josè Mourinho hanno vinto a tavolino contro il Leyton Orient per la presenza di dieci giocatori positivi al Coronavirus nella squadra militante nella quarta serie del campionato inglese, mentre quelli di Franck Lampard hanno stravinto per 6-0 a domicilio contro il Barnsley (formazione di Serie B).

Queste le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Hart; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Ndombele, Fernandes; Bergwijn, Alli, Sessegnon; Lucas Moura.

CHELSEA (4-2-3-1): Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell; Barkley, Jorginho; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Giroud.

Dove vedere Tottenham-Chelsea: diretta tv e streaming

Il match Tottenham-Chelsea in programma oggi alle ore 20.45 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Edoardo Testoni; inoltre il derby londinese sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.