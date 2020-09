Oggi si gioca Ucraina-Svizzera, valida per la prima giornata della seconda edizione della UEFA Nations League. Le squadre scenderanno in campo all’Arena Lviv di Leopoli a porte chiuse. Prima di capire dove vedere Ucraina-Svizzera in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due rose.

I padroni di casa hanno come allenatore l’icona del Milan di inizio millennio Andrij Shevcenko che ha portato la squadra al tavolo dei grandi, la Lega A, dopo aver conquistato il primo posto nel Gruppo 1 della Lega B nella precedente edizione. Oltre alla Svizzera, il Gruppo 4 conta la presenza anche delle due superpotenze nonché favorite al passaggio del girone Germania e Spagna. La squadra di Shevcenko vuole ripetere l’impresa delle qualificazioni di Euro2020 (prima in un girone con il Portogallo), e darà sicuramente filo da torcere agli elvetici. Gli ospiti invece sono una delle nazionali più interessanti e in salita dello scenario europeo: nella scorsa edizione si sono arresi in semifinale contro i lusitani (poi campioni) e terminando la competizione con un onorevole quarto posto. Gli uomini di Petkovic hanno dalla loro esperienza e compattezza di squadra, anche se tra gli esclusi dalle convocazioni figurano nomi conosciuti come Freuler e Shaquiri.

Il precedente più recente tra le due squadre è agli ottavi di finale del Mondiale 2006: l’Ucraina trionfò ai rigori, incontrando poi gli azzurri. Arbitro della sfida sarà lo svedese Andreas Ekberg. Non ci resta che scoprire dove vedere Ucraina-Svizzera in streaming e diretta tv.

Dove vedere Ucraina-Svizzera in streaming e diretta tv

Il match tra le due compagini, in programma per oggi 3 settembre alle ore 20:45 non sarà visibile in chiaro sulle tv italiane. In Svizzera sarà visibile sul canale SRF 2 dalle 20.10, in Ucraina sul canale 1+1 dalle 20.45. In entrambi casi la visione dei due canali è disponibile anche in streaming previo abbonamento.