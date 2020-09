Dove vedere Udinese-Spal: diretta tv e streaming gratis amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 15 a Premariacco (Udine) si disputerà l’amichevole Udinese-Spal, ultimo test per le due squadre prima dell’inizio dei rispettivi campionati. I bianconeri che domani avrebbero dovuto incontrare lo Spezia (recupero 30 settembre ore 18), disputeranno il primo match di Serie A sul campo del Verona, perchè i neopromossi liguri hanno chiesto il posticipo perchè hanno finito tardi il campionato di Serie B, mentre gli estensi saranno impegnati nelll’anticipo di venerdì pomeriggio (ore 16.45) in trasferta contro il Monza.

Udinese-Spal, presentazione del match

I friulani del confermato tecnico Luca Gotti, in questo mese di settembre hanno disputato tre amichevoli: le prime due vinte contro Vicenza e Legnago rispettivamente per 3-2 e 3-0, mentre l’ultima giocata domenica scorsa è stata persa 1-0 contro il Venezia. Ci sarà ancora molto lavoro da fare per la formazione bianconera che attualmente tra i titolari ha solo un giocatore diverso rispetto alla stagione scorsa, ovvero il centrocampista olandese Thomas Ouwejan che ha preso il posto del partente Fofana. Anche per questa stagione l’obiettivo sarà quello di una salvezza magari più tranquilla rispetto alle ultime stagioni, avvenuta sempre nelle ultime giornate.

La Spal invece dopo la retrocessione amara in Serie B, ha preso per la panchina l’esperto Pasquale Marino (ultima stagione ad Empoli da fine gennaio) che i tifosi dell’Udinese conoscono molto bene visto che è stato per tre stagioni (2007-10) in Friuli, lasciando ottimi ricordi.

Ovviamente gli estensi dovranno cercare di tornare subito nella massima serie anche se non sarà facile vista la concorrenza molto agguerrita; nelle due amichevoli disputate in questi giorni, si sono registrate altrettanti successi contro Pontedera (2-1) e Vis Pesaro (2-0)

Dove vedere Udinese-Spal: diretta tv e streaming gratis

L’amichevole Udinese-Spal, in programma oggi alle ore 15, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Udinese TV, canale 110 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia e Veneto, con collegamento a partire dalle ore 14.30; altra modalità per seguire l’incontro sarà quella dello streaming gratuito sul sito www.udinesetv.it.