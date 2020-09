La prima giornata di Serie B 2020/21 è alle porte e tra i match d’esordio spicca di certo il derby tra il Venezia di Paolo Zanetti e il Vicenza targato Domenico Di Carlo, al ritorno nella serie cadetta dopo tre anni. Zanetti si è detto soddisfatto del suo Venezia in questo pre-campionato; la rotonda vittoria contro il Modena per 6-1 in amichevole, testimonia il grande stato di forma dei lagunari, anche se Zanetti tiene i piedi per terra e giudica questa prestazione come una semplice partita di allenamento ben giocata dai suoi.

Il Vicenza invece è reduce da un ottimo pareggio contro il Monza di Brocchi, squadra costruita per vincere lo Scudetto secondo il tecnico dei biancorossi. Insomma, questo derby promette scintille e di sicuro non deluderà i tifosi e gli appassionati di calcio. Calcio d’inizio sabato alle ore 16. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Venezia-Vicenza, streaming gratis e diretta tv.

Dove vedere Venezia-Vicenza streaming gratis e diretta tv Serie B

Il match della prima giornata di Serie B 2020/21, Venezia-Vicenza in programma sabato 26 settembre alle ore 16, sarà trasmesso in esclusiva sui canali DAZN. Il match sarà disponibile su smart tv scaricando l’app di DAZN , oppure usufruendo del proprio televisore grazie a un collegamento di supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per chi volesse vedere il match in streaming direttamente dal proprio dispositivo, la partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Sarà necessario collegarsi al sito direttamente dal proprio pc per poi inserire le credenziali dell'abbonamento. Disponibile pure l'app, scaricabile su dispositivi portatili come tablet e smartphone.