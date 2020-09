Frosinone-Lazio 0-1 (Video Highlights): una rete di Correa decide il match

Nell’amichevole disputata nel pomeriggio allo stadio Benito Stirpe la Lazio ha vinto 1-0 contro il Frosinone un’amichevole di preparazione in vista della nuova stagione ormai alle porte. Nelle fila dei biancocelesti da registrare l’infortunio (da valutare l’entità) del difensore Luiz Felipe toccato duro da Kastanos dopo solo sei minuti di gioco e costretto ad uscire sostituito da Patric.

La rete decisiva è stata realizzata da Correa al minuto 63 , grazie ad una bellissima intuizione di Immobile che ha servito molto bene l’argentino che insaccava la palla in rete. Durante la partita dominio dei capitolini che già nel primo tempo avevano sfiorato il vantaggio prima con Kiyine e poi con lo stesso Correa. Nella ripresa, nel primo quarto d’ora, ottime occasioni per bomber Immobile e ancora Correa che per pochi centimetri non riuscivano a segnare. Al ’75 Simone Inzaghi optava per cinque cambi: fuori Correa, Parolo, Immobile, Lazzari e Patric, dentro Raul Moro, Armini, Jony e André Anderson e otto minuti dopo spazio anche al terzo portiere Adamonis che entrava al posto di Reina, con il solo Acerbi in campo della formazione titolare.

La prossima amichevole della formazione biancoceleste, prima dell’inizio del campionato (sabato 26 settembre sul campo del Cagliari), sarà sabato 19 allo stadio Olimpico (ore 18, a porte chiuse) contro il Benevento del tecnico Filippo Inzaghi, per un antipasto del derby in famiglia tra allenatori.

Frosinone-Lazio 0-1 (Video Highlights)