Germania Spagna probabili formazioni, fenomeni a confronto

− GERMANIA SPAGNA PROBABILI FORMAZIONI

Poche ore e riprenderà nuovamente la Nations League per la sua seconda edizione. Dopo un digiuno Nazionali lungo quasi un anno, ritorna, dunque, la grande cornice europea con la prima giornata del torneo vinto più di un anno fa dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Gli occhi saranno puntati tutti sulla Mercedes Benz Arena di Stoccarda, con il fischio d’inizio alle ore 20:45 della grande sfida tra Germania e Spagna. Fenomeni a confronto, tra due delle Nazionali più giovani e interessanti del panorama europeo. Tedeschi e spagnoli vogliono riscattarsi dopo una prima edizione di torneo non proprio all’altezza e terminata ai gironi rispettivamente all’ultimo e al penultimo posto. Germania e Spagna sono state inserite nel gruppo 4 della Lega A, insieme a Svizzera ed Ucraina, che si affronteranno in contemporanea domani a Leopoli. Ecco nel dettaglio Germania Spagna probabili formazioni.

Germania Spagna probabili formazioni, le scelte dei due ct

Tra le file della Nazionale tedesca, il ct Low dovrà fare a meno del blocco Bayern Monaco, in riposo dopo la grande cavalcata europea con la vittoria finale in Champions League. L’unica eccezione potrebbe essere il centrale Sule. Dunque, davanti a Ter Stegen dentro Kehrer a destra con il debuttante atalantino Gosens a sinistra, mentre in mezzo spazio a Sule e Rudiger. In mediana, presenti Kroos con Gundogan, con i tre trequartisti Brandt, Havertz e Sanè a ruotare attorno all’unica punta Timo Werner.

Esperienza e qualità anche per le Furie Rosse di Luis Enrique, con De Gea fra i pali, difesa a 4 composta da Carvajal e Gaya nelle fasce e Sergio Ramos e Llorente al centro. In mezzo, titolarità per il centrocampista partenopeo Fabian Ruiz, cosi come per il fresco campione d’Europa Thiago Alcantara. Entrambi saranno affiancati dall’esperienza di Busquets. In avanti, niente debutto in Nazionale per Adama Traorè fermato dalla positività al Covid-19, ma il trio sarà formato da Ansu Fati, Oyarzabal e Asensio.

Germania Spagna probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Leno; Kehrer, Rudiger, Sule, Gosens; Kroos, Gundogan; Brandt, Havertz, Sané; Werner. All. J.Low.

Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, D. Llorente, Gaya; Fabian Ruiz, Busquets, Thiago Alcantara; Ansu Fati, Oyarzabal, Asensio. All.L.Enrique