Inter: Raiola in sede per discutere di Pinamonti

In questi minuti è arrivato nella sede dell’Inter, Mino Raiola, procuratore di Andrea Pinamonti attaccante in forza al Genoa e della nazionale Under21. L’anno scorso il giovane calciatore è arrivato sotto la lanterna con tante aspettative. 20 milioni di euro, questa la cifra per strappare il giovane talento al club milanese. Le attese però, non sono state ripagate. Solo 5 reti in 32 partite lo scorso anno. Un bottino troppo misero in confronto al grande sforzo economico che il Genoa aveva fatto un anno fa. Il Ds Daniele Faggiano già nei giorni scorsi aveva fatto capire che qualcosa bolliva in pentola, ma l’arrivo di Mino Raiola nella sede dei nerazzurri, non lascia più alcun dubbio che si stia lavorando per un ritorno alla casa madre del giovane Pinamonti. L’attaccante era stato ceduto al Genoa a titolo definitivo, ma l’Inter si era tutelato con una clausola che prevede un diritto di recompra. E su questo Raiola proverà a convincere che la miglior soluzione per il suo assistito sia proprio quella di tornare all’Inter. Il numero 9 degli azzurini, arriverebbe alla corte di Antonio Conte a fare il quarto attaccante, dietro a gente come Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Questa operazione permetterebbe al Genoa di fare cassa per poi buttarsi su una prima punta che possa garantire un buon rendimento, dato che negli ultimi anni, il reparto offensivo è stato quello più carente dei rossoblu.

