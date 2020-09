L’Atalanta sta cominciando la stagione 2020-21 con grandissimi record da ripetere: miglior attacco, numero di vittorie, punti e un terzo posto tanto glorioso quanto importante per la storia. Un campionato molto difficile dove sarà necessario affrontarlo sempre al massimo delle proprie potenzialità, con una squadra sempre disposta a dare tutto pur di agguantare il successo. Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno, nella prima parte iniziale del mini ritiro, di alcuni giocatori: tra i tanti, c’è anche il fantasista Josip Ilicic. Dopo il ritorno in Italia si poteva pensare ad una graduale (ma produttiva) ripresa, invece ci sono ancora molti punti interrogativi. Nonostante ciò, la Nazionale slovena di calcio ha deciso di mostrare la propria vicinanza al numero 72 nerazzurro.

Josip Ilicic, la dedica della sua Nazionale

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Nazionale di calcio della Slovenia, ha scattato una foto di squadra nella quale veniva evidenziata la maglia dello stesso Ilicic: dimostrandogli non solo quella vicinanza che in questi momenti può risultare assai decisiva, ma bensì un messaggio motivazionale (della serie: “ti aspettiamo campione”). Tale gesto è stato fatto anche dall’Atalanta dopo la qualificazione in Champions League, e tutti sono in attesa di rivedere il fantasista nella maniera migliore possibile.