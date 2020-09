Lazio-Padova 1-0 (Video Gol): i biancocelesti vincono nel finale grazie a un autogol

E’ terminata da pochi minuti l’amichevole tra Lazio-Padova che ha visto i biancocelesti vincere per 1-0 grazie ad autorete nel finale; ricordiamo che per questo secondo test estivo, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di parecchi “nazionali” che hanno risposto alla convocazione dei loro c.t.

Nel primo tempo i romani hanno avuto tre buone occasioni con Caicedo, dove sulla prima mandavo di poco alto, sulla seconda veniva murato dalla difesa biancoscudata e sulla terza non arrivava sul pallone per un soffio, e una con Luis Alberto che con un bel tiro sfiorava la traversa.

Nella ripresa dopo un quarto d’ora, grossa occasione per il Padova che si conquistava un calcio di rigore per intervento falloso di Vavro (apparso molto difficoltà), ma dal dischetto il neo acquisto Reina parava molto bene il tiro del brasiliano Ronaldo; nell’ultima mezz’ora i ritmi sono ovviamente calati e dove ci sono stati una girandola di cambi da ambo le parti, ma al minuto 87, la Lazio riusciva a sbloccare la partita grazia ad un autogol rocambolesco del difensore Fazzi.

Lazio-Padova, tabellino

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (46′ Bastos), Vavro, Radu (62′ Patric); Lazzari (73′ D.Anderson), Parolo (73′ Jony), Escalante (89′ Falbo), Luis Alberto, Lukaku (62′ Akpa Akpro); Caicedo (73′ A. Anderson), Moro (46′ Kiyine). A disp.: Alia, Adamonis, Leiva, Correa.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi (46′ Merelli); Fazzi (89′ Ruggero), Pelagatti (Boli), Andelkovic (89′ Serena), Baraye (46′ Rondanini); Mandorlini (46′ Germano), Ronaldo (67′ Piovanello), Della Latta (65′ Vasic); Nicastro (46′ Buglio), Paponi (46′ Santini), Andrade (23′ Soleri, 89′ Moro).

Marcatori: 87′ Aut. Merelli

Lazio-Padova, la rete decisiva