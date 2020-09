Lazio-Vicenza 3-2 (Video Higlights): una doppietta di Luis Alberto ribalta i berici

La Lazio finisce il ritiro estivo di Auronzo di Cadore vincendo l’amichevole contro il Vicenza, neopromosso in Serie B, ribaltando il risultato visto che a metà primo tempo i berici conducevano per 2-1.

In realtà i biancocelesti di mister Simone Inzaghi erano partiti bene con il vantaggio al 13′ grazie ad un bella azione Correa-Lazzari con quest’ultimo che con un diagonale molto preciso insaccava in rete. I veneti guidati anche in questa stagione dall’esperto tecnico Mimmo di Carlo erano bravi però a segnare due reti in quattro minuti (21′-25′), prima con Ierardi con un colpo di testa ben servito da Giacomelli e poi con Gori che superava Luiz Felipe e batteva Reina per il 2-1 momentaneo.

A quel punto è salito in cattedra Luis Alberto che prima al 44′ pareggiava su calcio di rigore assegnato per fallo di Scoppa su Caceido e poi nella ripresa al 60′ realizzava il vantaggio con una splendida punizione che si insaccava all’incrocio dei pali. In serata la truppa biancoceleste tornerà a Roma dove da lunedì comincerà la seconda parte di preparazione al centro sportivo di Formello.

Lazio-Vicenza, formazioni iniziali

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Correa, Caicedo.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Ierardi, Bizzotto, Barlocco, Vandeputte, Scoppa, Cinelli, Giacomelli; Meggiorini, Gori.

MARCATORI: 13′ Lazzari (L) 21′ Ierardi (V) 25′ Gori (V) 44′ rig. e 60′ Luis Alberto (L)

Lazio-Vicenza, gli highlights del match