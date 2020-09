Maxi Lopez attacca Wanda Nara: “Ho due figli positivi al Coronavirus. E’ incosciente, é tutta colpa sua”

Maxi Lopez polemico contro l’ex moglie Wanda Nara. Qualche giorno fa in casa Psg è venuta fuori la positività al Coronavirus di Mauro Icardi. Oltre all’ex attaccante dell’Inter gli altri calciatori del club parigino positivi sono Keylor Navas, Paredes, Di Maria e Neymar. I calciatori si sono contagiati in una vacanza ad Ibiza. Dopo la positività al Coronavirus di Icardi l’ex marito di Wanda Nara, Maxi Lopez, si è scagliato contro la sua ex moglie. Infatti in un’intervista rilasciata ad alcuni media spagnoli Maxi Lopez ha dimostrato la sua rabbia per la vacanza di Wanda ad Ibiza.



Maxi Lopez accusa l’ex moglie per la positività dei figli. Infatti pare che oltre ad Icardi si siano contagiati i figli più piccoli: Benedicto e Constantino. Il figlio più grande, Valentino, è risultato negativo. Pare anche che il padre di Icardi, Juan, insieme alla figlia più piccola di Icardi Isabella abbiano contratto il virus. La stessa Wanda poche ore dopo la positività di Icardi al virus, tramite un post su Instagram aveva dichiarato che tutti stavano bene e che solo Icardi aveva contratto il virus ma secondo Maxi Lopez non è così, ecco la reazione dell’argentino: “Sono indignato, questa donna è incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua! Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati”.