Mercato Milan: la trattativa Bakayoko non si sblocca, i rossoneri valutano le alternative

MILAN SU BAKAYOKO MA SPUNTANO LE ALTERNATIVE – Continua a slittare il ritorno di Bakayoko al Milan. Non si sblocca la trattativa avviata da tempo con il Chelsea. Il Milan e il club londinese sono ancora lontani, ma il tempo stringe e il Milan ha estremo bisogno di aggiungere un’altra pedina a centrocampo. L’obiettivo del club, dietro richiesta di Stefano Pioli, è quello di avere in rosa almeno quattro mediani di livello. Il Milan giocherà su tre fronti e Pioli avrà bisogno di una buona rotazione. Chiaramente Bakayoko resta in cima alla lista del Milan, anche per la volontà stessa del giocatore che vuole tornare a Milano, ma se la trattativa non si sblocca nelle prossime ore, il club rossonero sarà costretto a cambiare obiettivo.

Samgarè alternativa a Bakayoko

Il Milan infatti può aspettare, ma non per molto. I rossoneri saranno la prima squadra italiana a giocare la prima partita ufficiale nei preliminari di Europa League e la prossima settimana ci sarà l’esordio in campionato. Maldini e Gazidis si guardano quindi intorno per valutare le possibili alternative a Bakayoko. Uno dei giocatori seguiti è Ibrahim Sangaré, centrocampista di 22 ani del Tolosa. Il giocatore ivoriano ha la sua forza nel fisico essendo alto 191 cm e il suo valore è di 10 milioni di euro. Tra gli altri profili seguiti dal Milan ci sono anche Florentino Luis e Soumaré.