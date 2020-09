Mozione di Censura. Ci sono le firme!

Questa di oggi può essere una giornata storica per il FC Barcelona, la Junta Bartomeu, Messi e tutto il barcelonismo. I promotori della Moció de Censura, la mozione di censura equivalente a una italiana Mozione di Sfiducia, tanto comune negli ambienti politici, hanno dichiarato in questi ultimi minuti di avere già superato il livello barriera delle firme necessarie per provocare la caduta della Junta in carica. Il limite è fissato dallo Statuto del club in 16.520 firme da raccogliere in appena 14 giorni, impresa non facile tenendo conto del fattore pandemia che vieta assembramenti popolari e delle lungaggini e lentezze del voto via posta che, con tempi così ridotti, rischiavano di far giungere oltre la scadenza stabilita tutti quei voti che giungono non solo dal resto di Spagna, ma anche e sopratutto quelli provenienti dai soci del club che risiedono all’estero (Europa o paesi extraeuropei).

Una impresa, dunque, che sembra per il momento superata. Il termine ultimo per raccogliere le firme è le ore 12:30. Dopodiché Stop alle Votazioni come si direbbe in qualche trasmissione televisiva. Alle 18:00 le firme così raccolte devono essere presentate al club, che procederà poi a controllarle, valutarle, validarle. Come ogni processo elettorale bisognerà verificare la presenza di eventuali schede (papeletas) invalide o nulle che potrebbe far saltare il banco se il numero di firme raccolte non dovesse avere un margine di sicurezza, una sorta di cuscinetto per prevenire il probabile annullamento di alcuni voti. Dopo il controllo e la convalida delle papeletas raccolte, verrà stilato un atto notarile con il quale si renderà ufficiale il conteggio delle firme raccolte e valide. Solo allora sapremo se la Moció de Censura contro Bartomeu e la sua Junta, presentata dal gruppo di associazioni di soci e precandidati alla poltrona presidenziale ‘Més Que Una Moció’, avrà ottenuto il suo scopo.