Nations League, dove vedere Danimarca Belgio: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Danimarca Belgio, presentazione del match di Nations League. Alle ore 20.45 di sabato 5 settembre allo stadio ‘Parken’ di Copegnaghen a porte chiuse la Danimarca di Kasper Hjulmand ospiterà il Belgio di Roberto Martinez, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo 2 (Lega A) di Nations League. Fanno parte di questo raggruppamento anche Islanda ed Inghilterra che si affronteranno a Reykjavik. Le due nazionali sono inserite nella Lega A, il regolamento della Uefa Nations League prevede che le vincitrici dei 4 gruppi inerenti alla Lega partecipino alle final four utili per assegnare il trofeo, mentre le ultime di ogni gruppo retrocederanno in Lega B. Inreressante come questo match metta a confronto due calciatori dell’Inter, Christian Eriksen per i danesi e Romelu Lukaku per i belgi. Danimarca-Belgio sarà diretta dallo svizzero Sandro Schärer, coaudiuvato da Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, mentre il quarto uomo sarà Fedayi San.

Dove vedere Danimarca Belgio in tv e streaming