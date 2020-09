Nations League, dove vedere Francia-Croazia: streaming gratis e diretta tv

Questa sera alle ore 20.45 allo Stade de France di Parigi (a porte chiuse), si disputerà il match Francia-Croazia valevole per la seconda giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League, mentre nell’altra gara del raggruppamento vedrà opposte Svezia-Portogallo.

Francia-Croazia, presentazione del match

Nel primo turno della competizione i transalpini del ct Didier Deschamps ha vinto in trasferta contro la Svezia per 1-0 grazie alla rete di Mbappè, e proprio il fuoriclasse del Psg ieri pomeriggio è stato trovato positivo al Covid-19 ed è stato messo immediatamente in isolamento domiciliare. I croati del tecnico Zlatko Dalic hanno subito un pesante ko in Portogallo per 4-1 con i lusitani che erano anche orfani di Cristiano Rolando e dunque un’altra sconfitta stasera sarebbe pesante perchè ricordiamo che l’ultima Nazionale del girone retrocederà in Lega B.

Le due nazionali si ritroveranno di fronte 26 mesi dopo la finale del Mondiale 2018 in Russia, quando i Blues vinsero per 4-1 laureandosi campioni del Mondo, mentre i precedenti complessivi sono sei con quattro vittorie dei galletti e due pareggi: da ricordare anche la semifinale di Francia ’98 (primo match ufficiale) con la doppietta di Thuram che ribaltò la gara e la storia di quel Mondiale. Nel prossimo turno di Nations League che si disputerà domenica 11 ottobre Francia e Croazia giocheranno entrambe in casa rispettivamente contro Portogallo e Svezia.

Queste le probabili formazioni delle due squadre

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Kimpembe, Lenglet, Hernandez; Digne, Kanté, Sissoko, Mendy; Griezmann; Martial, Giroud.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Barisic; Brozovic, Kovacic, Perisic, Vlasic, Rebic; Kramaric.

Dove vedere Francia-Croazia: streaming gratis e diretta tv

Il match Francia-Croazia di Nations League (calcio d’inizio ore 20.45) sarà visibile in diretta in esclusiva e in chiaro su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it con collegamento a partire dalle ore 20.40. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico dell’allenatore Giancarlo Camolese.

Alla fine della partita andrà in onda “Pressing Nations League”, condotto da Giorgia Rossi con ospiti Mino Taveri e Sandro Sabatini dove si commenteranno i novanta minuti della sfida di Parigi e verranno fatti vedere tutti i gol degli altri match di giornata.