Nations League, dove vedere Romania Irlanda del Nord: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Romania Irlanda del Nord, presentazione del match di Nations League. Alle ore 20.45 di venerdì 4 settembre alla ‘National Arena’ di Bucarest la Romania di Mirel Radoi ospita l’Irlanda del Nord di Ian Baraclough, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo 1 (Lega B) di Nations League. Fanno parte di questo raggruppamento anche Norvegia ed Austria che si affronteranno ad Oslo sempre il 4 settembre alle 20.45. Per quanto riguarda la Lega B, le squadre sono raggruppate in quattro gironi di quattro squadre. Le quattro squadre che arriverranno prime nel proprio girone, verranno promosse in Lega A; mentre le ultime quattro classificate verranno retrocesse in Lega C. Romania-Irlanda del Nord sarà diretta dall’arbitro francese François Letexier coaudiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre il quarto uomo sarà Amaury Delerue.

Dove vedere Romania Irlanda del Nord in tv e streaming