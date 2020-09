Nations League, dove vedere Serbia Turchia: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Serbia Turchia, presentazione del match di Nations League. Alle ore 20.45 di domenica 6 settembre allo stadio ‘Rajko Mitic’ di Belgrado a porte chiuse la Serbia di Ljubiša Tumbakovic ospiterà la Turchia di Şenol Güneş, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo 3 (Lega B) di Nations League. Fanno parte di questo raggruppamento anche Ungheria e Russia che si affronteranno alle ore 18 a Budapest. Nella 1.a giornata di questo Gruppo la Serbia ha perso 3-1 contro la Russia nel match giocato a Mosca, mentre la Turchia è uscita sconfitta per 0-1 in casa contro l’Ungheria, dunque entrambe le squadre avranno 0 punti. Serbia Turchia sarà diretta dal bielorusso Aleksei Kulbakov, coaudiuvato da Dmitri Zhuk e Oleg Maslyanko, mentre il quarto uomo sarà Viktor Shimusik.

Dove vedere Serbia Turchia in tv e streaming. Il match Serbia Turchia, valevole per la 2.a giornata di Nations League, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset. Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Dove vedere Serbia Turchia, i precedenti. Nei 10 precedenti netto dominio della nazionale balcanica con 6 successi contro 1 sola vittoria turca e 3 pareggi.