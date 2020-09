Occasione Marcos Alonso per la Juventus, Paratici prova il colpo

Il nome di Marcos Alonso torna prepotentemente di moda in relazione a squadre italiane. A molti, infatti, non è sfuggita la furibonda lite tra il laterale spagnolo, nel mirino di Juventus e Inter, e Frank Lampard, allenatore del Chelsea, a margine della gara Premier League contro il WBA, terminata poi per 3-3. Il contrasto tra il calciatore e il tecnico dei Blues avrebbe portato all’esclusione del terzino nel derby londinese contro il Tottenham in Coppa di Lega. Marcos Alonso non è stato neppure convocato per la gara e ora per lui si profila una cessione.

Marcos Alonso-Juve: Paratici monitora la situazione

Complice l’infortunio di Alex Sandro, anche la Juve è vigile sulla situazione. Sarebbe il profilo giusto da consegnare ad Andrea Pirlo per la fascia mancina. Tuttavia, i bianconeri si farebbero vivi con i londinesi solo qualora dovessero riuscire a piazzare sul mercato De Sciglio, che al momento ha richiesta dalla Spagna, in particolare da Valencia. Paratici segue comunque con attenzione la pista che porta all’esterno classe 1990, la Juventus potrebbe sferrare l’attacco decisivo al calciatore del Chelsea nelle battute finali di mercato.

Inoltre, Il difensore spagnolo piace anche all’Inter e non da oggi; i nerazzurri starebbero monitorando la situazione, ma prima dovrebbero lasciar partire qualcuno, visto che dal punto di vista numerico sono al completo attualmente. Gli indiziati principali sono Perisic e Nainggolan.