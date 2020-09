L’Inter dopo aver rinunciato all’acquisto di Sandro Tonali, sembra ormai prossima ad acquisire le prestazioni di Aleksandar Kolarov dalla Roma e di Arturo Vidal (che ad ore dovrebbe rescindere con il Barcellona). Secondo il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, vi è stato un chiaro ‘cambio di linea’ nelle strategie del calciomercato nerazzurro, l’indirizzo intrapreso nello specifico è piuttosto chiaro: cercare di vincere subito, anche sacrificando una trattativa da tempo definita per un giovane di grande talento come Tonali.

Questo cambio di linea ha provocato non pochi dubbi da parte dello stesso tifo nerazzurro, che ora si aspetta dal proprio allenatore il ritorno alla vittoria di un trofeo che manca nella bacheca nerazzurra da ormai troppi anni.

Paolo Ziliani attacca Conte: “Il guaio è che l’Inter gli dà retta.”

Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso il proprio profilo twitter, ha rilasciato un post in cui polemizza sulla nuova linea di calciomercato adottata dall’Inter che accontenta il proprio allenatore, Antonio Conte:«“A parte Godin nessuno ha vinto niente. A chi devo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Cagliari? A Sensi acquistato dal Sassuolo?”. Parole di A. Conte dopo Dortmund (2-3). Lui è per Kolarov e Vidal e per schifare Tonali. Il guaio è che l’Inter gli dà retta».