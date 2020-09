Pardo elogia Maldini: “Sta dimostrando di essere un valore aggiunto per il Milan anche da dirigente”

Pierluigi Pardo, intervenuto durante la diretta di Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato di Milan, elogiando in particolare l’operato di Paolo Maldini in tema di calciomercato. Il telecronista e conduttore televisivo, ex presentatore di Tiki Taka – il programma sportivo Mediaset che quest’anno passerà nelle mani di Piero Chiambretti – ha spiegato il suo punto di vista sulla dinastia Maldini in rossonero: “È una maglia storica. A parte il realismo del marketing che cambia le maglie ogni anno, quella maglia è un elemento sacro. E quel cognome su quella maglia è una dinastia. C’è continuità. Sono contento che stia facendo questo grande mercato perché c’è una saldatura tra l’aspetto pratico e l’aspetto simbolico”.

Pardo su Maldini: “Non mi sorprende che stia facendo così bene al Milan”

Il giornalista sportivo ha speso parole al miele per Maldini e per i risultati che sta ottenendo durante questa sessione di calciomercato: “Sta dimostrando anche da dirigente di essere un valore aggiunto, come lo è stato da calciatore. Non mi sorprende. Credo che come tutte le cose della vita debbano essere imparate, sta imparando bene e i risultati iniziano ad arrivare“. Le conferme di Ibrahimovic e Rebic e l’acquisto di Tonali e Brahim Diaz sapranno riportare i rossoneri in alto? Ora la parola passa al campo.