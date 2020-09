Perinetti: “Tonali ha grande personalità. Aiuterà questo Milan a tornare in Champions League”

Il Direttore Sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del suo ex gioiellino Sandro Tonali e più in generale del mercato del Milan: “Sandro è impressionante per personalità dentro e fuori dal campo. Non ha problemi ad affrontare giocatori molto più grandi di lui. Ha unito la questione professionale alla questione di cuore. Ha regalato la maglia a Cellino, che gli ha permesso di trasferirsi“.

Perinetti manda il Milan in Champions League

Il Direttore Sportivo del Brescia ha speso parole incoraggianti anche sul fronte calciomercato del Milan, elogiando il buon lavoro fatto fino ad ora dalla dirigenza rossonera e in particolar modo da Paolo Maldini e Ricky Massara: “Con la squadra che costruirà con questo mercato, credo possa tornare in Champions, la casa del Milan“. E sui prossimi appuntamenti di Ibrahimovic e compagni, in particolare quelli europei, ha aggiunto: “Ho visto bene questo Milan” – riferendosi all’incontro amichevole giocato contro il Brescia a Milanello lo scorso 12 settembre terminato sul punteggio di 3-1 per i rossoneri – “non avrà problemi in Europa League. È una squadra che ha assimilato bene gli schemi di Pioli e con Ibra ha ripreso personalità“. Un auspicio che tutti i tifosi rossoneri si augurano possa avverarsi.