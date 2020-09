Perugia, ecco le nuove maglie che indosseranno i Grifoni per la stagione 2020/2021

Oggi, il Perugia ha diffuso, attraverso i suoi canali (sito web e social), le foto delle nuove maglie per la stagione 2020-2021. Gli aspetti che si notano subito per le nuove divise dei Grifoni sono: il centoquindicesimo anniversario (il numero 115 e sfumata in controluce la scritta 1905-2020) e il ritorno della terza maglia al colore blu.

Le foto delle nuove maglie del Perugia Calcio sono state pubblicate sul sito ufficiale e su tutti i canali social del club biancorosso. Inoltre, è stato diffuso un comunicato stampa attraverso il quale vengono spiegati i dettagli delle nuove divise da gara:

“Le nuove maglie ufficiali che indosseranno i Grifoni per la stagione 2020/2021 sono ispirate ai 115 anni di storia del Club biancorosso. Il marchio ‘115’ è posizionato al centro del petto per celebrare e ricordare la meravigliosa e lunga storia dell’A.C. Perugia.

Classica la colorazione della prima maglia – rossa con dettagli bianchi a contrasto – e il nuovo il collo ha un importante richiamo storico: non più il collo a polo, ma uno scollo a V formato dalla sovrapposizione della costina, come quello della stagione del 1987-1988 del Perugia di Ravanelli, tipologia di collo tornato di tendenza sulle maglie da calcio degli ultimi anni. Il fit è più aderente, ma maggiore è l’elasticità grazie al nuovo tessuto utilizzato. Il pattern inciso a caldo celebra anch’esso il traguardo dei 115 anni della società umbra e le righe verticali che lo contengono sono un ricordo delle maglie della stagione 1920-1921 del primo dopoguerra.

La seconda maglia bianca come da tradizione mentre la terza maglia rappresenta la vera grande novità con colorazione blu, molto utilizzata nella storia dell’A.C. Perugia, e rifiniture color oro.

Le immagini della nuova maglia sono state pubblicate sui social media ufficiali del Club e nei prossimi giorni ne verranno svelate altre.

A partire da venerdì 25 settembre le maglie saranno disponibili per l’acquisto sia online che presso l’A.C. Perugia Store allo stadio R. Curi”.