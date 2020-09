Piccinini approda a Sky, ospite fisso con Caressa: “Grande emozione”

Ha concluso la sua esperienza in Mediaset con il Mondiale di Russia 2018 e ora è pronto per una nuova avventura giornalistica degna del suo nome. Stiamo parlando di Sandro Piccinini, volto noto del giornalismo sportivo italiano, amatissimo dagli appassionati di calcio. Soprattutto per le sue telecronache in Champions League, sempre caratterizzate da espressioni che oramai sono diventate un suo marchio di fabbrica come “sciabolata morbida”o “mucchio selvaggio”.

Giornalista sportivo di grande caratura e competenza, Piccinini sarà opinionista fisso su Sky nel club di Caressa. Un “nuovo acquisto“ di grande rilievo per Sky. Dopo Guido Meda, la pay tv “scippa” a Mediaset un altro volto noto e amato dal pubblico. Piccinini si è detto entusiasta circa il suo approdo a Sky Calcio Club, esperienza che inizierà a partire dal 20 settembre. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport 24:

“Grazie per l’accoglienza. E’ una grande emozione, naturalmente. Perché intanto ho tanti amici in squadra, e anche per ciò che rappresenta Sky e ha rappresentato per me quando ero dall’altra parte, una grande concorrente. Inoltre mi fa molto ripartire da Fabio, perché per chi non lo sapesse io il ruolo di commentatore iniziai a farlo a Tele Roma 56 con Michele Plastino, dove iniziò proprio Fabio. Io ora riprendo da Fabio. Un intreccio pazzesco, che è un’emozione in più”.