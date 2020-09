Premier League, Brigton & Hove Albion-Chelsea : Live ore 21

Amici di SuperNews, un caloroso benvenuto da Fosco Taccini alla diretta Live scritta di Brighton & Hove Albion-Chelsea, questo incontro farà calare il sipario sulla prima giornata della Premier League 2020-2021. All’AmEx Stadium fischio d’inizio alle ore 21. Il match sarà arbitrato da Craig Pawson di Sheffield.

In attesa delle formazioni ufficiali, forniamo qualche dettaglio sulla partita: Il Brighton non ha mai sconfitto il Chelsea nei sei incontri precedenti in Premier League. L’ultimo confronto tra le due squadre, 21esiama giornata del 1-1-2020 è terminata con il risultato di uno a uno. I Blues non hanno mai perso contro il Brighton in campionato. Sempre per il tabellino delle statistiche, il Chelsea disputerà per la terza volta di lunedì la prima partita della Premier. Mentre il Brighton ha vinto solamente tre incontri nelle 18 partite disputate in Premier League nel 2020.

La campagna acquisti del Chelsea è stata molto orientata alla individuazione di giovani talenti, come per esempio Havertz, Chilweel Werner, Zyech, oltre a Thiago Silva.

Probabile formazione Brighton:

1 M. Ryan

3 B. White

5 L. Dunk

15 A. Webster

14 A. Lallana

46 S. Alzate

2 T. Lamptey

8 Y. Bissouma

20 S. March

7 N. Maupay

11 L. Trossard

ALLENATORE

G. Potter

Probabile formazione Chelsea:

1 K. Arrizabalaga

24 R. James

2 A. Rüdiger

15 K. Zouma

28 C. Azpilicueta

7 N. Kanté

5 Jorginho

20 C. Hudson-Odoi

29 K. Havertz

19 M. Mount

11 T. Werner

ALLENATORE

F. Lampard