Gian Piero Gasperini ha richiesto esplicitamente un difensore in grado di potenziare al meglio la rosa, e nel giro di una settimana intera è stato accontentato al 100%. In casa Atalanta sono pronti a tutto: sostituire una pedina della rosa con una ancora più forte grazie alle capacità di Giovanni Sartori. Serve trovare qualcuno nel minor tempo possibile, e un giocatore è già arrivato. Stiamo parlando di Cristian Romero: difensore centrale, classe 1998, chiamato a dare stabilità ad un reparto dove erano presenti molti limiti.

Romero all’Atalanta: ecco tutti i dettagli dell’affare

Classe 1998, Romero è un difensore che fa della grinta la sua arma migliore, nella quale cerca di anticipare il suo avversario prendendosi dei rischi molto alti (cartellini in primis). In quel di Bergamo si ricorderanno di lui per l’intervento killer ai danni di De Roon nel 2018, ma nonostante ciò rimane un giocatore che all’Atalanta piace: soprattutto a Gian Piero Gasperini. La formula è il prestito con diritto di riscatto, e per l’ex giocatore della Juventus è tempo di cominciare un nuovo ciclo, e staremo a vedere nel corso di questa stagione se riuscirà ad essere all’altezza della situazione: con la consapevolezza che la pazienza sarà la virtù dei campioni.