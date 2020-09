L’Atalanta sta svolgendo una sessione di mercato all’altezza delle aspettative: l’obiettivo non è solo quello di alzare l’asticella, ma anche di migliorarsi dopo la fantastica stagione 2019-20 tra Serie A e UEFA Champions League. Dopo l’arrivo di Miranchuk a 14,5 milioni di euro, ecco il difensore Cristian Romero: in arrivo dalla Juventus (mandato in prestito a Genoa l’ultima annata). Per l’argentino, in termini formali, si tratta di una particolare operazione: prestito biennale con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni di euro. Ieri era arrivato al Centro Bortolotti di Zingonia per effettuare le visite mediche: la firma è arrivata e lo stesso Romero non vede l’ora di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera.

Romero-Atalanta: ora l’arrivo è ufficiale

Attraverso il suo profilo social, l’Atalanta ha ufficializzato Cristian Romero. Il post recita: “Buenos días, Atalantini 🤩 Bienvenido Cristian! 🇦🇷👋🏽 #SaturdayVibes with @cutiromero2 💥👉🏽 #WelcomeRomero! 🖤💙 #GoAtalantaGo ⚫🔵 #Romero #Atalanta #BergAMO #ForzaAtalanta”. L’argentino ha un potenziale tutto da scoprire, e in quel di Bergamo avrà la possibilità di crescere grazie all’aiuto di Gian Piero Gasperini. Tempo al tempo perché la pazienza è sempre stata la virtù dei campioni (soprattutto per l’Atalanta). Ecco le sue prime dichiarazioni da atalantino (pubblicate sul canale Youtube della Dea pochi minuti fa).