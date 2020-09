Il calciomercato è cominciato da due giorni, ma l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si è dimostrata fino ad ora molto dinamica sotto tutti i punti di vista: Miranchuk per il ruolo di vice Ilicic, Karsdorp sulla fascia e tanti altri profili su cui i nerazzurri potrebbero fare affidamento (a partire da Kevin Lasagna). Ora come ora, grazie sia alle richieste del mister di Grugliasco che alla capacità di Sartori di muoversi sul mercato, la Dea è in dirittura di arrivo per portare a casa un pupillo voluto da Gasp a tutti i costi: stiamo parlando del difensore Cristian Romero (mandato in prestito al Genoa ma di proprietà della Juventus). Ecco tutti i dettagli della situazione.

Romero-Atalanta, la situazione attuale

Secondo quanto risultato da fonti interne, si stanno ultimando gli ultimi dettagli per portare Romero alla corte nerazzurra, soprattutto sul piano formale. Si parla di prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro: formula che consentirebbe all’Atalanta di valutare nella maniera migliore possibile il ragazzo durante il corso della stagione. La Juventus lo ha valutato 20-25 milioni, ma gli orobici sono riusciti a convincere i bianconeri ad attuare un procedimento diverso per quanto concerne l’ex difensore argentino del Genoa.