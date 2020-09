Sacchi: “Il Milan sta operando bene sul mercato. Ora tocca a Pioli fare crescere la squadra”

L’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi, artefice e condottiero del Milan degli Immortali con il quale ha vinto, tra le altre, 2 Coppe Campioni e 2 Coppe Intercontinentali, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale calciomercato della società di via Aldo Rossi e sul tecnico Pioli: “Mi sembra che il Milan stia operando bene, adesso bisogna che Pioli riesca ad evolversi“. Una bella responsabilità, quella affidata dal tecnico di Fusignano al suo “collega” Pioli chiamato a confermare, con una rosa rinnovata, ciò che di buono è stato fatto dal Milan nel post Lockdown.

Tonali Milan: per Sacchi meglio non forzare la mano con l’ex Brescia

Sentito da Tutto Mercato Web durante la kermesse legata al premio Menarini in corso a Castiglion Fiorentino, l’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha parato anche di tattica: “Se si vuol fare un calcio di alto livello i riferimenti non possono più essere gli avversari che ti portano dove vogliono loro, ma deve essere il pallone“. L’ex allenatore rossonero si è anche soffermato sull’ultimo colpo del Milan, il giovane talento classe 2000 Sandro Tonali: “Tonali è un ragazzo interessante ma siamo prudenti, lasciamo crescere“. Per Sacchi, quindi, il neo numero 8 rossonero deve sfruttare l’occasione del Milan per crescere e formarsi gradualmente all’ombra dei compagni.