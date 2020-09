Campionati della Scandinavia: in Norvegia sempre più Bodo/Glimt

Ecco gli aggiornamenti sui campionati della Scandinavia Ecco gli aggiornamenti sui campionati della Scandinavia

Danimarca

Terza giornata della Superliga Danese che continua ad evidenziare un sostanziale equilibrio tra le compagini in lizza. Si segnala l’ennesima battuta d’arresto del Copenaghen che pareggia in casa di una non certo insuperabile Vejle. Per il resto è da sottolineare il bel successo dell’Aarhaus in casa contro l’Odense che con questo risultato la supera in classifica.

3° Giornata

Midtiylland – Randers 1-0

Aarhaus – Odense 4-2

Sonderjyske -Aalborg 3-1

Brondby – Horsens 2-1

Vejle – Copenaghen 2-2

Nordsjaelland – Lyngby 4-1

Classifica

1 Brondby 9

2 Aarhaus 7

3 Sonderjyske 6

4 Midtjylland 6

5 Randers 4

6 Vejle 4

7 Odense 4

8 Aalborg 4

9 Nordsjaelland 4

10 Lyngby 1

11 FC Copenaghen 1

12 Horsens 0

Finlandia

In Finlandia si è giocata la 17° giornata del Veikkausliiga il massimo campionato finnico. Questa giornata ha riservato una sorpresa e cioè la sconfitt dell’Honka da parte della formazione dell’Haka che in classifica aveva ben 15 punti in meno ai gialloneri. Altraa batosta invece per il TPS Turku che rimedia un secco 4-0 in casa delle linci finlandesi dell’Ilves

17° Giornata

Honka – Haka 1-2

Ilves – TPS Turku 4-0

Mariehamn – KuPS 0-2

HJK -Rovaniemi 4-0

Inter Turku – Lahti 3-0

SJK – HIFK 3-2

Classifica

1 HJK 38

2 KuPS 37

3 Inter Turku 31

4 Honka 27

5 Ilves 26

6 HIFK 24

7 SJK 23

8 Lahti 22

9 Marienhamn 20

10 Haka 15

11 TPS Turku 12

12 Rovaniemi 8

Norvegia

Un’altro campionato della Scandinavia che sta prendendo sempre più piede è quello Norvegese in cui si è giocata la 19° giornata dell’Eliteserien che vede saldamente al comando della classifica il Bodo/Glimt con quasi 20 punti di distacco dalla seconda. Scivola il Molde che perde in casa contro un non certo irresistibile Sandefjord. Bene anche il Rosemborg che, dopo un’inizio disastroso, ora è al secondo posto.

19° Giornata

Bodo/Glimt – Valerenga 2-0

Stabaek – Start 2-0

Aalesund – Rosemborg 1-2

Kristiansund – Brann 1-1

Mjondalen – Viking 1-2

Haugensand – ODD 4-4

Stromsgodset – Sarpsborg 08 0-0

Molde – Sandefjord 0-1

Classifica

1 Bodo/Glimt 53

2 Rosenborg 35

3 ODD 35

4 Molde 34

5 Valerenga 32

6 Kristiansund 31

7 Viking 28

8 Stabaek 25

9 Sarpsborg 08 24

10 Brann 23

11 Sandefjord 23

12 Haugensund 22

13 Stromsgodset 22

14 Start 15

15 Mjondalen 14

16 Aalesund 7

Svezia

In Svezia in questo week end si è giocata la 22° giornata del campionato Allsvenskan che ha visto confermarsi come capoclassifica il Malmo FF e ha regalato un’importante pareggio per la classifica all’incredibilmente pericolante Goteborg.

22° Giornata

Djungarden – Norrkoping 1-2

Elfsborg – Goteborg 0-0

Helsingborg – Ostersunds 0-1

Malmo FF – Hacken 3-0

Falkenbergs – Hammarby 1-3

Orebro – Sirius 2-1

AIk Stoccolma – Mjallby 1-0

Kalmar – Varbergs 1-1

Classifica

1 Malmo FF 44

2 Norkopping 36

3 Elfsborg 36

4 Hacken 35

5 Djungarden 32

6 Sirius 32

7 Hammarby 32

8 Ostersunds 30

9 Mjallby 28

10 Varbergs 27

11 Orebro 27

12 AIK Stoccolma 24

13 Goteborg 21

14 Helsingborg 21

15 Kalmar 19

16 Falkenbergs 16

Islanda

In quest’isola che fa parte della Scandinavia cioè l’Islanda, il campionato ha avuto molte difficoltà a causa di rinvii di intere giornate sia per il COVID ma soprattutto per condizioni meteo avverse e per partite di qualificazione di Champions Leauge e Europa Leauge concomitanti. Cosi ieri si è giocata la 18° giornata, ma in verità a classifica abbiamo una media di 16 partite a squadra.

In questa giornata rallenta il VAlur capolista islandese che non va oltre l’1-1 contro il Breidablik, continua invece l’inesorabile discesa del Grotta e del Fjolnir.

18° Giornata

Valur – Briedablik 1-1

Kopavogur – Stjarnan 2-3

Grotta – Akureyri 2-4

Akranes – Vikingur Reykjavik 2-2

KR Reykjavik – Fylkir 1-2

Hafnarfjordur – Fjolnir 1-0

Classifica

1 Valur 41

2 Hafnarfjordur 32

3 Fylkir 28

4 Breidablik 27

5 Stjarnan 27

6 KR Reykjavik 24

7 Akranes 21

8 Akureyri 19

9 Kopavogur 19

10 Viking Reykjavik 16

11 Grotta 8

12 Fjolnir 6