Serie D, dove vedere Picerno Taranto: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Picerno Taranto, presentazione del match. Alle ore 15 di domenica 27 settembre allo stadio ‘Sanchirico di Villa d’Agri il Picerno di mister Cino Ginestra ospiterà il Taranto di mister Giuseppe Laterza, il match è valido per la 1.a giornata del girone H del campionato di Serie D.

I lucani ritornano in Serie D dopo 2 anni passati in Serie C ma a causa della combine del match Picerno-Bitonto, relativo a due stagioni fa, la società della Basilicata è stata punita insieme ai neroverdi con la retrocessione in Serie D. Gli jonici invece ripartono con un nuovo mister come Laterza che lo scorso anno ha disputato un’ottima stagione sulla panchina del Fasano. Il Taranto è una delle candidate al possibile salto in Serie C ma il campionato di Serie D principalmente per quel che concerne il girone H non è affatto facile.

Picerno-Taranto sarà diretta dal signor Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza, coaudiuvato dai signori Giovanni Ciannarella di Napoli e Pasquale Minichiello di Ariano Irpino.

Dove vedere Picerno Taranto, diretta TV e streaming

Dove vedere Picerno Taranto in TV e streaming. Il match Picerno-Taranto, valido per la 1.a giornata del girone H del campionato di Serie D verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva per la regione Puglia e Basilicata sul canale 85 del digirale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming consultando il sito www.canale85.it e sarà visibile anche sulla pagina Facebook di ‘Canale 85’. Inoltre gli aggiornamenti Live verranno forniti sulle due pagine social delle due società.