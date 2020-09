Supercoppa Europea, dove vedere Bayern Monaco Siviglia: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Bayern Monaco Siviglia, presentazione della finale di Supercoppa Europea. Alle ore 21 di giovedì 24 settembre alla ‘Puskás Aréna’ di Budapest il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick affronterà il Siviglia di Julian Lopetegui, il match è valido per la finale di Supercoppa Europea. Infatti questo trofeo mette difronte la vincitrice della Champions League (il Bayern) contro la vincente dell’ Europa League (il Siviglia). Questa sarà la 45.esima edizione di questo trofeo che ha visto i tedeschi prenderne parte per ben 4 volte ma solo in un’occasione è riuscito a portare a casa la coppa, mentre gli spagnoli saranno alla sesta finale della loro storia ma come il Bayern ha vinto questo trofeo in una sola occasione. La scorsa edizione della Supercoppa Europea fu vinta dal Liverpool che in finale ha battuto il Chelsea. Bayern Monaco-Siviglia sarà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, che verrà coaudiuvato dai connazionali Gary Beswick ed Adam Nunn, mentre il quarto uomo sarà l’israeliano Orel Grinfeeld. Al Var ci sarà Stuart Attwell, mentre l’assistente Avar sarà Paul Tierney, entrambi inglesi.

Dove vedere Bayern Monaco Siviglia in tv e streaming

Dove vedere Bayern Monaco Siviglia in tv e streaming. Il match Bayern Monaco Siviglia, valevole come finale della Supercoppa Europea, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 482 del digitale terrestre), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match. Questa gara sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 e sarà possibile vederla in streaming sia sul sito di Sport Mediaset, sia su Mediaset Play.

Dove vedere Bayern Monaco Siviglia, le probabili formazioni



QUI BAYERN MONACO- Flick si affiderà al modulo 4-2-3-1 con Neuer tra i pali; i due terzini saranno Pavard e Davies con Süle e Boateng al centro della difesa; la mediana sarà formata da Kimmich e Goretzka con Gnabry, Müller e Sané a supporto dell’unica punta Lewandowski.

QUI SIVIGLIA- Lopetegui risponderà con il 4-3-3 con Bounou tra i pali; linea a 4 composta da Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos ed Acuna; i tre centrocampisti saranno Rakitic, Fernando e Jordán; mentre nel tridente offensivo ci saranno Ocampos, L. de Jong e Suso.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski. All. Flick.

Siviglia (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordán; Ocampos, L. de Jong, Suso. All. Lopetegui.