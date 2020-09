Thauvin-Atalanta: pista ancora aperta? – L’Atalanta ha dimostrato grande dinamicità in questa stagione di calciomercato: portare a Bergamo giocatori non solo conosciuti, ma anche con un talento che in quel di Bergamo può esplodere definitivamente. Miranchuk, Romero, Lammers e Piccini per riuscire ad alzare quell’asticella tanto citata quanto voluta dai tifosi orobici (oltre alla società). Nonostante ciò, risulta che i nerazzurri vogliono ancora fare qualche colpo in attacco: situazione che fa notizia, ma allo stesso tempo importante in termini tecnici. Vi ricordate di Florian Thauvin? Con il trasferimento definitivo dell’ex giocatore della Lokomotiv Moska, il francese sembrava ormai un lontano ricordo, però gli occhi nerazzurri sono ancora puntati sul giocatore del Marsiglia. Contesto nella quale la casualità non è assolutamente presente. Analizziamo la situazione attuale.

Thauvin-Atalanta: la situazione attuale del francese

I nerazzurri sono ancora in corsa per l’attaccante, e il binomio Thauvin-Atalanta è riemerso nelle ultime 72 ore. Viste le volontà del francese di abbandonare la corte del Marsiglia, sembra che non ci siano problemi, ma invece i nodi sono due: a partire dal tanto citato ingaggio nella quale la Dea non è disposta ad accettare i 2,8 milioni e la concorrenza che, secondo quanto citato da France Football, c’è anche il Bayer Leverkusen sullo stesso Thauvin. Staremo a vedere.