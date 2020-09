UFFICIALE – Castagne al Leicester, l’Atalanta saluta il belga: “Grazie Tim”

Tre stagioni che lo hanno permesso di entrare nella storia di questo club. Tre annate straordinarie tra campionato, Champions ed Europa League, nella quale l’impegno non è mai mancato, soprattutto nei momenti di difficoltà. Oggi l’esterno belga Timothy Castagne lascia ufficialmente l’Atalanta: squadra che lo ha portato ai vertici del calcio europeo. Un percorso purtroppo arrivato al capolinea, senza tanti rimpianti, anzi, tantissime soddisfazioni nella quale il numero 21 nerazzurro è stato protagonista sotto tutti i punti di vista. Certo, il minutaggio rispetto ai suoi compagni di reparto era basso, nonostante ciò, è stato decisivo per la squadra, e la società bergamasca ha voluto salutarlo così nei suoi canali social.

Castagne al Leicester, il saluto dell’Atalanta

“Grazie di tutto di Timo, Buona fortuna” – Attraverso un post pubblicato su Instagram, l’Atalanta Bergamasca Calcio ha voluto salutare il partente Castagne, citando quello che ha segnato (da un punto di vista statistico) in questi tre anni di nerazzurro. Un ciclo chiuso da entrambe le parti, con l’ottimismo di guardare il futuro nella maniera migliore possibile. Il post della società orobica recita: “96 matches, 6.823’ playe, 8 goal, 10 assists, @seriea 7th/4th/3rd place, #CoppaItalia Final, #UCL QF, #UEL Ro32. Grazie Tim, e buona fortuna! Thank you, @timothycastagne, and good luck!”