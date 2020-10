Ag. Zaniolo: “Tanti club interessati a lui ma non ha mai pensato di lasciare la Roma”

L’AGENTE DI ZANIOLO HA PARLATO DEL FUTURO DEL GIOCATORE. Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato del futuro del giocatore romanista ora alle prese con la riabilitazione dall’ultimo grave infortunio al ginocchio. Nel suo intervento a Radio Radio, Vigorelli ha anche parlato della scelta dell’Inter di non puntare su di lui: “Credo che l’Inter – ha dichiarato Vigorelli – in quel momento ha optato per un mercato diverso. In quella trattativa c’erano Santon e Zaniolo. E’ difficile dire di chi è la colpa, bisognava conoscere tutti i termini della trattativa. Nicolò alla Roma si è fatto trovare pronto e il merito è anche di Di Francesco che ha puntato su di lui”.

Zaniolo oggetto del desiderio di tante squadre

Zaniolo è uno dei migliori profili del panoramica calcistico italiano e Vigorelli ha ammesso che diverse squadre si sono interessate: “Zaniolo è un predestinato. E’ un giocatore che è stato convocato in Nazionale senza mai giocare in Serie A. Diversi club hanno chiesto informazioni, ma la Roma, per la sua crescita, è la squadra ideale. Per la vecchia proprietà c’era bisogno di fare qualche plusvalenza, ma ne noi, ne Nicolò e la sua famiglia hanno mai pensato di lasciare la Roma. La Juve? Paratici non si è mai fatto avanti. Abbiamo capito che il percorso ideale per Nicolò era quello di restare alla Roma”.