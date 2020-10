Amichevole, Belgio Costa d’Avorio streaming e diretta tv

Sarà un giovedì di amichevoli internazionali questo che ci aspetterà questa settimana. Tra le tante sfide che ci terranno incollati a casa sul divano c’è certamente quella tra il Belgio di Kevin De Bruyne e la Costa d’Avorio di Pepe e Gervinho. Il centrocampista del Manchester City è stato recentemente premiato come il migliore nel suo ruolo per quanto concerne la stagione 2019/20 dalla UEFA. Un premio certamente meritato, date le prestazioni del belga, uomo simbolo del City e della Nazionale belga.

In casa Costa d’Avorio l’osservato speciale sarà l’attaccante dell’Arsenal, Pepe. Il giovane in forza ai Gunners è un talento cristallino che ancora deve consacrarsi definitivamente. Le potenzialità ci sono tutte, ma a Londra si attendono di più dalle sue prestazioni. Soprattutto in zona gol. L’ultima rete realizzata dal classe 1995 contro lo Sheffield United, ha certamente dato una scossa all’animo del giocatore che si presenterà all’appuntamento con il Belgio, carico e voglioso di mettersi in mostra con la sua nazionale. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere amichevole Belgio-Costa d’Avorio giovedì 8 ottobre ore 20:45.

Dove vedere Belgio-Costa d’Avorio streaming e diretta tv

Il match amichevole Belgio-Costa d’Avorio, al momento non sarà trasmesso da nessuna emittente televisiva in Italia. Neanche la trasmissione streaming è prevista per il momento. Consigliamo di seguire le pagine Facebook o Instagram di entrambe le nazionali, le quali potrebbero fornire la diretta streaming della partita.