Amichevole, Germania Turchia probabili formazioni: dubbio Werner dal 1°minuto

− GERMANIA TURCHIA PROBABILI FORMAZIONI

Domani alle 20:45 allo stadio RheinEnergieStadion di Colonia, scenderanno in campo Germania e Turchia per un match amichevole. Per le due compagini sarà un buon allenamento per testare al meglio le proprie potenzialità in vista delle prossime gare di Nations League. Infatti, nel weekend i tedeschi allenati da Low saranno ospiti in Ucraina a caccia del primo successo nella competizione dopo i due pareggi di fila. La Turchia, invece, scenderà in campo domenica sera in Russia. Tra gli “italiani” che domani potrebbero scendere in campo con le rispettive nazionali, vi sono per la Germania il solo Gosens, mentre tra le file turche, convocati: Muldur e Ayhan del Sassuolo, Demiral della Juve e Hakan Calhanoglu del Milan. Nel dettaglio Germania Turchia probabili formazioni.

Germania Turchia probabili formazioni, ballottaggio Werner-Waldschimdt

I tedeschi dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3. Tra i pali, preferito Leno a Neuer; in difesa, quartetto composto da Schultz, Koch, Stark e Henrichs. Centrocampo giovane con Amiri, Dahoud e Hofmann; mentre in avanti tecnica e velocità con Julian Draxler, Brandt e uno fra Werner e Luca Waldschmidt, con l’attaccante del Chelsea favorito per una maglia da titolare.

Nella Turchia, 4-2-3-1, composto da Ugurcan Cakir in porta e Muldur, Kabak, Soyuncu e Meras in difesa. La linea mediana vedrà il duo formato da Tufan e Tekdemir, con i tre trequartisti Cengiz Under, Calhanoglu e Kilinic a sostegno dell’unica punta Burak Yilmaz.

Probabili formazioni Germania Turchia

Germania (4-3-3): Leno; Schultz, Koch, Stark, Henrichs; Amiri, Dahoud, Hofmann; Draxler, Brandt, Werner. All. Low

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Kabak, Soyuncu, Meras; Tufan, Tekdemir; Under, Calhanoglu, Kilinic; Burak Yilmaz. All. Günes