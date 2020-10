Brasileirão 16a giornata – Comandano in tre: Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional

Nella sedicesima giornata del Brasileirão l’Atlético Mineiro e il Flamengo, non andando oltre l’1-1 interno rispettivamente contro Fluminense e Bragantino, si vedono raggiungere in vetta a quota 31 dall’Internacional vittorioso in trasferta sullo Sport Recife per 5-3. Il San Paolo, protagonista di un pareggio esterno per 3-3 contro il Fortaleza nella gara d’andata degli ottavi di finale della Coppa del Brasile, si conferma, nonostante il rinvio del suo impegno di campionato contro il Cearà, in quarta posizione con 26 punti all’attivo. L’unica squadra a guadagnare terreno nei confronti del Tricolor paulista è infatti il Fluminense: la compagine di Odair Hellmann, salita a quota 25 con il pari conseguito al Mineirão, si lascia alle spalle il Santos sorprendentemente sconfitto al Vila Belmiro dall’Atlético Goianiense per 1-0.

Il Palmeiras non approfitta degli esiti poco brillanti o addirittura negativi delle avversarie che lo precedono in graduatoria cedendo in casa per 3-1 contro il Coritiba. La terza sconfitta consecutiva costa a Vanderlei Luxemburgo l’esonero. Il Verdão resta con i suoi 22 punti al settimo posto ma vede ridursi ad una sola lunghezza il vantaggio su Fortaleza e Atlético Goianiense. Risale il Gremio: il Tricolor dos Pampas, in virtù del successo interno per 3-1 ottenuto sul Botafogo, si ritrova in decima posizione in compagnia dello Sport Recife. Il Corinthians ritrova dopo un mese la via della vittoria andando a imporsi a Coritiba sull’Athletico Paranaense per 1-0. Nel posticipo il fanalino di coda Goiás getta al vento la possibilità di tornare al quinto tentativo ad incamerare la posta piena facendosi raggiungere in casa sull’1-1 al 95′ da un Bahia in inferiorità numerica.

Classifica Brasileirão dopo la sedicesima giornata

Atlético Mineiro*, Internacional e Flamengo 31; San Paolo** 26; Fluminense 25; Santos 24; Palmeiras* 22; Fortaleza* e Atlético Goianiense 21; Sport Recife e Gremio* 20; Vasco da Gama**, Ceará*, Corinthians e Botafogo 18; Bahia e Coritiba 16; Athletico Paranaense* 15; Bragantino 13; Goiás** 10.

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.