Brasileirão 17a giornata: l’Atlético Mineiro crolla a Salvador de Bahia, l’Internacional e il Flamengo fuggono via

Nel diciassettesimo turno del Brasileirão l’Atlético Mineiro non riesce a tenere il passo di Internacional e Flamengo: il Galo, sorprendentemente sconfitto in rimonta a Salvador dal Bahia per 3-1, lascia via libera in vetta a Colorado e Mengão saliti a quota 34 in virtù degli agevoli successi ottenuti rispettivamente in casa sul Vasco da Gama per 2-0 e in trasferta sul Corinthians per 5-1. Perde terreno il San Paolo non andato oltre un pari interno a reti bianche contro il Gremio. Il Tricolor paulista si conferma, seppur in coabitazione con il Santos passato all’Estadio Major Antonio Couto Pereira sul Coritiba per 2-1, al quarto posto ma vede salire a sette i punti di ritardo dal vertice.

In sesta posizione troviamo a quota 26 il Fluminense riuscito in extremis a strappare al Maracanà un 2-2 contro il Cearà. Due lunghezze più sotto c’è il Fortaleza: la compagine di Rogerio Ceni, in serie positiva da otto giornate, scavalca al settimo posto il Palmeiras aggiudicandosi per 2-0 il confronto diretto andato in scena nel suo fortino del Castelão. Quarto ko consecutivo per il Verdão che affidato temporaneamente ad Andrey Lopes dopo l’esonero di Vanderlei Luxemburgo si ritrova con i suoi 22 punti a condividere l’ottava posizione con l’Atlético Goianiense protagonista di un 1-1 interno contro l’Athletico Paranaense. Identico trend negativo per lo Sport Recife. Il Leão da Ilha, battuto al Nabi Abi Chedid dal Bragantino per 2-0, scivola all’undicesimo posto ad una lunghezza dal Gremio. Il quadro dei risultati è completato dal pareggio a reti inviolate tra il Botafogo ed il fanalino di coda Goiás.

Classifica Brasileirão dopo la diciassettesima giornata

Internacional e Flamengo 34; Atlético Mineiro* 31, San Paolo** e Santos 27; Fluminense 26; Fortaleza* 24; Palmeiras* e Atlético Goianiense 22; Gremio* 21; Sport Recife 20; Bahia, Ceará* e Botafogo 19; Vasco da Gama** e Corinthians 18; Athletico Paranaense*, Coritiba e Bragantino 16; Goiás** 11.

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.