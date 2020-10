Carabao Cup, dove vedere Liverpool Arsenal streaming gratis e diretta tv

EFL Cup, ecco dove vedere Liverpool Arsenal in streaming e in tv.

All’Anfield Road va in scena il match Liverpool – Arsenal, gara valida per gli ottavi di finale di Carabao Cup. È la seconda volta che le due squadre si affrontano nel giro di soli quattro giorni: lunedì sera, Liverpool e Arsenal si sono sfidate in campionato e la squadra di Jurgen Klopp è uscita vincitrice con il risultato di 3-1. Inoltre, Arsenal e Liverpool hanno giocato contro anche in Community Shield in questa stagione: quella volta fu l’Arsenal a vincere (ai calci di rigore) e aggiudicarsi il trofeo. Ed ecco che oggi si rincontrano in Coppa di Lega.

Il Liverpool è arrivato agli ottavi dopo aver distrutto il Lincoln nel turno precedente, vincendo per 7-2; l’Arsenal, invece, ha trovato un avversario più ostico come il Leicester ma è riuscito comunque a passare il turno, imponendosi per 2-0 sulle Foxes.

Le due compagini si sono già sfidate agli ottavi di finale della Carabao Cup nel corso della scorsa stagione: in quell’occasione, il Liverpool passò il turno vincendo ai rigori, dopo un pirotecnico 5-5.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.

Dove vedere Liverpool Arsenal streaming e diretta tv

Il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà Kevin Friend. La partita Liverpool Arsenal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN sul vostro smartphone, sul vostro pc, notebook o tablet oppure è possibile seguirla in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 o Xbox One. In più, è possibile seguire Liverpool Arsenal in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now TV.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese