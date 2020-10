Champions League, Dove vedere Midtjylland – Atalanta in diretta tv e streaming

I nerazzurri devono reagire dopo la sconfitta di Napoli: prima giornata di Champions, ecco dove vedere Midtjylland – Atalanta in diretta tv e streaming

L’Atalanta torna in campo dopo il 4 a 1 subito, questa volta, contro il Napoli al San Paolo. E’ una sconfitta, però, che non deve trovare un seguito perchè la squadra di Gasperini è chiamata subito a reagire catapultata nel mondo della Champions dopo l’ottimo percorso registrato all’esordio di questa competizione e si riparte in Danimarca, precisamente contro il Midtjylland. Gasperini pensa ai cambi di formazione da effettuare in questa partita ed il punto interrogativo più grande riguarda l’impiego dal primo minuto di Josip Ilicic: lo sloveno, dopo aver saltato finale stagione scorso e inizio stagione nuova, è tornato in campo ma non ha particolarmente brillato ed ecco allora che potrebbe esser titolare la coppia colombiana formata da Zapata e Muriel con Gomez a supporto. A centrocampo pronto Freuler dal primo minuto affiancato da De Roon con Hateboer e Gosens con la difesa formata da Toloi, Palomino e Djimsiti. Dall’altra parte, gli uomini di Priske, sanno il fatto loro e non sono assolutamente da sottovalutare viste le diverse partecipazione dei danesi nei salotti europei tra Europa League e Champions: il modulo è un equilibrato 4-2-3-1 tra fase offensiva e difensiva. L’esterno Sisto è sicuramente l’uomo di maggiore spicco dei danesi e agirà alle spalle di Kaba con Dreyer e Krabev.

DOVE VEDERE MIDTYLLAND – ATALANTA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Champions torna con la sua prima giornata e sarà visibile su Sky: la partita tra Midtylland e Atalanta, infatti, sarà visibile sul canale Sky Sport Arena ( canale 203) e Sky Calcio 3 ( canale 253). Inoltre, per gli abbonati Sky, la partita sarà visibile anche sull’app SkyGo messa a disposizione per gli abbonati Sky per guardare il match comodamente sul proprio smartphone e tablet.