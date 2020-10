Chinese Super League andata quarti: Chongqing Lifan-Jiangsu Suning 1-1, Alan Kardec risponde a Teixeira

La gara d’andata dei quarti di finale dei playoff della Chinese Super League tra Chongqing Lifan e Jiangsu Suning fa registrare al Suzhou Sports Center un pareggio per 1-1. La compagine di Nanchino passata in vantaggio nelle prime battute di gioco con Alex Teixeira si vede raggiungere ad una ventina di minuti dal termine dagli avversari in rete con Alan Kardec. La sfida di ritorno andrà in scena sabato 24 ottobre al Suzhou Olympic Sports Center. Avvio di gara positivo dello Jiangsu Suning che già al 7′ passa a condurre con Alex Teixeira: il 30enne avanti brasiliano, liberato al limite dell’area da un tocco di Jing Luo, va a segno con la complicità di Xiaofei Deng. Il prosieguo della prima frazione, caratterizzata da un gioco piuttosto frammentato, si rivela privo di spunti di cronaca.

In apertura di ripresa (52′) il Chongqing Lifan va vicino al pareggio con un colpo di testa di Alan Kardec deviato con bravura in angolo da Chao Gu. Lo Jiangsu Suning torna a farsi vedere in avanti al 55′ con un tocco sotto misura di Alex Teixeira che sfila non distante dal palo di sinistra della porta difesa da Xiaofei Deng. Il complesso guidato dal rumeno Cosmin Olăroiu palesa però delle evidenti difficoltà nel contenere Alan Kardec nel gioco aereo: il 31enne ex attaccante del San Paolo, dopo aver nuovamente impegnato Chao Gu al 71′, riporta due minuti più tardi le sorti del confronto in parità incornando in rete un corner dalla destra di Jiang Zhe. Il finale di gara riserva un’ultima emozione. Lo Jiangsu Suning sfiora al 90′ il bersaglio con un colpo di testa di poco a lato di Xi Wu.

Nei playout Qingdao Huanghai e Guangzhou R&F hanno chiuso a reti bianche la gara d’andata dei quarti di finale disputata al Jinzhou Stadium. Il return match è in programma sabato 24 ottobre al Dalian Youth Football Training Base Main Stadium.