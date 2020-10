Chinese Super League andata quarti: Shanghai Shenhua-Shanghai SIPG 0-0, pari amaro per le Aquile rosse

Shanghai Shenhua e Shanghai SIPG rimandano al derby di ritorno il discorso qualificazione alle semifinali della Chinese Super League: le due rappresentanti della Perla d’Oriente chiudono sullo 0-0 l’attesa gara d’andata dei quarti di finale disputata al Suzhou Olympic Sports Centre. Un risultato che alla luce dell’andamento dell’incontro non può certo soddisfare le “Aquile rosse”. Lo Shanghai SIPG ha, infatti, vanamente sviluppato una buona mole di gioco e di occasioni rischiando qualcosa soltanto nel finale. Il return-match è previsto per venerdì 23 ottobre sempre al Suzhou Olympic Sports Centre.

Nella prima frazione la compagine di Vitor Pereira si rende pericolosa al 13′ con un diagonale di poco a lato di Huan Fu e sul finire del tempo con una battuta dal limite dell’area di Arnautovic che deviata lungo la traiettoria da Xiaoting Feng costringe Cheng Zeng ad un non facile salvataggio in corner. La pressione dello Shanghai SIPG cresce d’intensità nella ripresa. Al 59′ Shenchao Wang getta al vento una clamorosa opportunità spedendo malamente sul fondo da pochi passi un invitante servizio dalla destra di Aaron Mooy. Un quarto d’ora più tardi Wenjie Lei si vede respingere un suo tentativo sotto misura da Giovanni Moreno appostato nei pressi della linea di porta. A cinque minuti dal termine è Cheng Zeng a negare il vantaggio alle “Aquile rosse” producendosi in un ottimo intervento su una conclusione di Shenglong Li. In piena fase di recupero (91′) lo Shanghai Shenhua va vicino al colpaccio con un’incornata di poco fuori di Xu Yang.

Nei playout l’Henan Jianye coglie un’affermazione per 1-0 sul Wuhan Zall nel match d’andata dei quarti di finale disputata al Dalian Youth Football Training Base Main Stadium. Decisiva si rivela una rete alla mezzora di Henrique Dourado: il 31enne attaccante brasiliano, in prestito dal Palmeiras, va a segno sulla respinta del penalty che Dong Hengyi gli aveva parato. Il confronto di ritorno è in programma per venerdì 23 ottobre al Dalian Sports Center.