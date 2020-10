Copa Libertadores: il programma degli ottavi di finale

Si è svolto pochi minuti fa nella sede della CONMEBOL ad Asunción il sorteggio degli ottavi di finale della Copa Libertadores. Le estrazioni dall’urna uno con i nomi delle squadre vincitrici degli otto raggruppamenti della fase a gironi incrociate con quella dell’urna due contenenti quelli delle seconde classificate dei medesimi hanno dato luogo ai seguenti accoppiamenti:

Guaraní (Paraguay, 2º nel girone B) vs Gremio (Brasile, 1º nel girone E)

Independiente del Valle (Ecuador, 2º nel girone A) vs Nacional Montevideo (Uruguay, 1º nel girone F)

Delfín (Ecuador, 2º nel girone G) vs Palmeiras (Brasile, 1º nel girone B)

Internacional (Brasile, 2º nel girone E) vs Boca Juniors (Argentina, 1º nel girone H)

Racing Club de Avellaneda (Argentina, 2º nel girone F) vs Flamengo (Brasile, 1º nel girone A)

Libertad (Paraguay, 2º nel girone H) vs Jorge Wilstermann (Bolivia, 1º nel girone C)

Athletico Paranaense (Brasile, 2º nel girone C) vs River Plate (Argentina, 1º nel girone D)

Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador, 2ª nel girone D) vs Santos (Brasile, 1º nel girone G)

Le gare d’andata che si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate negli otto raggruppamenti della fase a girone andranno in scena tra il 24 e il 26 novembre mentre quelle di ritorno, a campi invertiti, avranno luogo tra il primo e il 3 dicembre.