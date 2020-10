Copa Libertadores: Independiente del Valle agli ottavi, primi posti nei gironi per Flamengo, Palmeiras e Nacional

L’Independiente del Valle, mantenendo fede ai pronostici della vigilia, diviene la quattordicesima squadra ad approdare agli ottavi di finale della Copa Libertadores: è questo l’esito più rilevante emerso dai tre raggruppamenti che si sono chiusi nella notte con la disputa della sesta e ultima giornata. La compagine di Sangolquì si assicura il posto d’onore nel girone A aggiudicandosi per 2-0 il derby ecuadoriano con il Barcelona de Guayaquil disputato all’estadio Olímpico Atahualpa di Quito. La vittoria del girone è andata, come nelle previsioni, ai brasiliani del Flamengo. Il Mengão, dando spazio a diverse seconde, s’impone al Maracanã per 3-1 sui colombiani del Junior de Barranquilla che proseguiranno la loro avventura continentale nella Copa Sudamericana avendo conseguito il terzo posto nel raggruppamento.

Nel girone C il Palmeiras si lascia, per una notte, alle spalle la striscia aperta di quattro sconfitte consecutive nel Brasileirão cogliendo all’Allianz Parque una travolgente affermazione per 5-0 sugli argentini del Tigre. Il Verdão, oltre a conquistare il primo posto nel raggruppamento, si rivela la squadra con il miglior bilancio della fase a gironi avendo nelle sei gare disputate ottenuto 16 punti segnando 17 reti e subendone soltanto 2. I già qualificati paraguaiani del Guaraní, protagonisti di una vittoria in trasferta per 3-2 sul Bolivar, si devono accontentare del posto d’onore. Il complesso boliviano, terzo classificato, prenderà, invece, parte alla seconda fase della Copa Sudamericana.

Il Nacional Montevideo e il Racing Club de Avellaneda, rispettivamente vittoriosi in casa sui peruviani dell’Alianza Lima per 2-0 e sui venezuelani dell’Estudiantes de Mérida per 2-1, chiudono il girone F appaiati in vetta a quota 15. Ad aggiudicarsi il primo posto nel raggruppamento è la compagine uruguaiana per aver, a parità di reti realizzate (9), incassato un gol in meno (2) rispetto a quella argentina (3). L’Estudiantes de Mérida, nonostante la sconfitta patita nell’ultimo turno, si guadagna la partecipazione alla seconda fase della Copa Sudamericana classificandosi al terzo posto.



Copa Libertadores – Le classifiche

Girone A: Flamengo 15; Independiente del Valle 12; Junior de Barranquilla 6; Barcelona de Guayaquil 3.

Girone B: Palmeiras 16; Guaraní 13; Bolivar 4; Tigre 1.

Girone F: Nacional Montevideo e Racing Club de Avellaneda 15; Estudiantes de Mérida 4; Alianza Lima 1.

* In grassetto le squadre qualificate per gli ottavi di finale.